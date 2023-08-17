Экс-посла Пакистана в Турции назначили первым заместителем главы МИД исламской республики

Мухаммад Сайрус Саджад Кази сменил на этом посту посла Асада Маджида Хана

ИСЛАМАБАД, 17 августа. /ТАСС/. Бывший посол Пакистана в Турции Мухаммад Сайрус Саджад Кази назначен на должность первого заместителя министра иностранных дел исламской республики. Об этом в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

"Сегодня в министерстве иностранных дел страны произошли значительные изменения, поскольку посол Мухаммад Сайрус Саджад Кази принял на себя роль 32-го [в истории ведомства] первого заместителя главы МИД, сменив на этом посту посла Асада Маджида Хана", - сказала она.

Как отметила Балоч, Мухаммад Сайрус Саджад Кази обладает обширным опытом дипломатической службы. Он работал в постоянном представительстве Пакистана при ООН в Женеве, в Верховном комиссариате Пакистана в Нью-Дели, посольстве исламской республики в Вашингтоне, а также был послом Пакистана в Венгрии и Турции.

"Мы выражаем нашу сердечную благодарность Асаду Маджиду Хану за его самоотверженную службу и твердую приверженность дипломатии. По его руководством МИД решало сложные глобальные проблемы и работало над укреплением международных связей Пакистана", - добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.