17 августа, 12:35,
обновлено 17 августа, 13:05

Минск получил от Москвы первую партию боевых вертолетов Ми-35

Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития ВС Белоруссии и военно-технического развития с РФ, сообщили в республике

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белоруссия получила от России боевые вертолеты Ми-35. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию. Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Также Ми-35 способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж - два человека. 

Теги:
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