Германия намерена инициировать введение санкций ЕС против мятежников в Нигере

Министр ФРГ Свенья Шульце провела переговоры в Абудже о том, как наилучшим образом поддержать усилия ECOWAS по урегулированию ситуации в стране

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Германия планирует инициировать введение Евросоюзом санкций против мятежников в Нигере. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Германия поддерживает усилия африканских стран по урегулированию кризиса в Нигере. Наша цель - восстановление конституционного порядка", - отметили в МИД. В ведомстве заявили, что в течение последних дней глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела телефонные переговоры с главой МИД в правительстве отстраненного президента Нигера Асуми Масуду, председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Франции Катрин Колонна. "После приостановки сотрудничества в области развития и безопасности мы в ЕС теперь хотим ввести санкции против мятежников", - указали во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Там также добавили, что министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце провела переговоры в Абудже о том, как наилучшим образом поддержать усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по урегулированию ситуации в Нигере.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее.