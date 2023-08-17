Херш заявил, что Белый дом не может признаться американцам в провале курса по Украине

Публицист считает, что скоро это положение дел закончится

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена все еще не может признаться американцам в неудаче своего курса по Украине, хотя скоро это положение дел закончится. Такое мнение высказал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Что касается реалистичных разговоров с американским народом, то подход Белого дома к этому конфликту (на Украине - прим. ТАСС) будет оставаться прежним. Однако конец уже близок несмотря на то, что Байден дает людям оценки, будто сошедшие со страниц комиксов", - указал Херш в новой статье, опубликованной на ресурсе Substack.

Публицист пояснил, что планировавшееся "молниеносное весеннее наступление" Украины закончилось неудачей, а на встречу по урегулированию в Саудовской Аравии прибыло лишь около четырех десятков стран, к тому же представленных не на высоком уровне.