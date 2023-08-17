На Украине возбудили в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Таким образом Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 11 августа. Тогда президент, объявляя о решении СНБО, сообщил, что поручил главкому Вооруженными силами Украины Валерию Залужному назначить на эти должности военных, побывавших в зоне боевых действий.

По результатам проверки военкомов в стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.