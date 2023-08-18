Между Африкой и Атлантикой: Лондон ищет пристанище для мигрантов

У Лондона появился план Б по решению миграционного вопроса. Власти могут начать размещать нелегально прибывших в страну беженцев на островах в Южной Атлантике. И хотя официально об этом пока не объявлено, в Соединенном Королевстве не скрывают, что рассматривают разные варианты решения проблемы на фоне застопорившегося плана по депортации мигрантов в Руанду. Какие варианты есть у Лондона и почему они проблематичны — в материале ТАСС

У Лондона есть план Б

Британское правительство премьер-министра Риши Сунака не оставляет попыток решить миграционную проблему в стране. Как следует из официальной статистики МВД Соединенного Королевства, на протяжении пяти последних лет число нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш с целью добраться до Великобритании, неуклонно увеличивается. Если в 2018 году было зафиксировано всего 299 таких случаев, то в 2022 году их количество достигло 45,7 тыс.

Сегодня британский кабмин уже разрабатывает радикальный план Б, согласно которому нелегальные мигранты могут будут перемещены за 4 тыс. миль (около 6 437 км) на британскую заморскую территорию в Южной Атлантике, сообщает Daily Mail. Это произойдет, если Верховный суд вынесет решение против политики депортации мигрантов в Руанду.

Среди территорий, на которых могут разместить мигрантов в случае такого стечения обстоятельств, — остров Вознесения.

Как обращает внимание газета The Independent, политики напрямую не подтверждают такие планы, но в то же время и не торопятся их опровергать. По словам официального представителя Риши Сунака, "ответственное правительство рассматривает все варианты". При этом он отказался "вовлекаться в обсуждение конкретных спекуляций вокруг разных стран или предложений, которые могут рассматриваться или не рассматриваться".

Остров Вознесения считается одним из самых удаленных населенных мест на Земле, пишет The Independent. Ближайший к нему выход на сушу находится в Бразилии, в 1,4 тыс. миль (около 2 253 км) от него. Он расположен в 807 милях (около 1 299 км) к северо-западу от острова Святой Елены и имеет площадь чуть менее 34 кв. миль (около 88 кв. км).

Самим островитянам доступны только основные удобства. Постоянного или коренного населения там нет, местные жители — это служащие, которые работают на британских и американских авиабазах, и их семьи. На сегодняшний день там проживают всего около 800 человек.

Остров Вознесения — самоуправляемый, там действует местная конституция. Вместе с тем это британская заморская территория, за оборону, международные отношения и безопасность которой несет ответственность именно Соединенное Королевство.

Эти территории еще в 2020 году рассматривались в качестве места для размещения лиц, ищущих убежища. Он выглядел особенно привлекательно, поскольку считалось, что его удаленность будет сильным сдерживающим фактором для мигрантов, стремящихся пересечь Ла-Манш, отмечает The Independent. От такой идеи отказались после проведенного МИД исследования, в соответствии с результатами которого остров признали непригодным по разным причинам, включая недостаточное электро- и водоснабжение, а также отсутствие больницы.

Острова преткновения

Пару лет назад в качестве территорий, куда можно было бы переместить беженцев, депутаты от Консервативной партии предложили рассмотреть офшорные центры на Фолклендских островах, в 13 тыс. км от страны, писала газета The Guardian.

"Я был бы за [использование] Фолклендских островов. Единственный способ оттолкнуть этих людей — сообщить им, что, если вы приедете сюда, вас отправят за 8 тыс. миль", — заявил член парламента от Эшфилда в Ноттингемшире Ли Андерсон.

Впрочем, сегодня неясно, рассматривает ли Лондон Фолкленды в качестве места, куда можно было бы переместить беженцев. Существует историческое препятствие для реализации такого плана на этих территориях. Как отмечает Daily Mail, было бы политически катастрофическим представить эти земли как "свалку" (dumping ground) после Фолклендской войны 1982 года. Конфликт между Соединенным Королевством и Аргентиной за обладание группой островов в Южной Атлантике тогда унес жизни более 200 британцев.

Кроме того, тема Фолклендов и их принадлежности совсем недавно едва не спровоцировала дипломатический скандал. В июле Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти страны впервые добились включения в заявление участников саммита Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) темы Мальвинских островов (так в Аргентине называют Фолкленды).

Согласно заявлению по итогам прошедшего в Брюсселе саммита, ЕС "принял к сведению историческую позицию CELAC" и подтвердил свою принципиальную приверженность всем целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН, включая суверенное равенство всех государств и уважение их территориальной целостности.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро назвал включение этого пункта в заявление новым призывом международного сообщества к Лондону, чтобы он выполнил свои обязательства по возобновлению переговоров о принадлежности островов с Буэнос-Айресом.

Британское правительство выразило сожаление по поводу использования ЕС топонима Мальвинские острова. "Фолклендские острова — британские, таков был выбор их жителей. ЕС поступил правильно, пояснив, что его позиция в отношении Фолклендов не изменилась после применения неудачно выбранной и достойной сожаления формулировки", — сказал официальный представитель Риши Сунака.

План А провалился?

Необходимость выбора территорий, куда Великобритания потенциально могла бы переселить беженцев, возникла в связи с угрозой того, что план Лондона по отправке беженцев в Руанду может не быть реализован.

Еще в декабре прошлого года Сунак заявил, что британское правительство изменит миграционные правила и будет оперативно высылать всех, кто незаконно прибыл в страну. Он пообещал, что правоохранительные органы будут задерживать нелегалов и "быстро возвращать их на родину или в безопасную страну, где будет рассмотрен их запрос на предоставление убежища". Более того, по его словам, нелегальные мигранты лишатся возможности подавать жалобы на их депортацию, а путь получения для них британского вида на жительство или гражданства будет закрыт.

Тогда было объявлено о решении британского правительства воплотить в жизнь начатую кабмином Бориса Джонсона программу отправки незаконно въехавших в страну просителей убежища в Руанду. Сунак сделал такое заявление, несмотря на то что в июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил приостановить реализацию этой схемы. В Лондоне в ответ лишь пообещали разработать законопроект, позволяющий игнорировать постановления ЕСПЧ.

Высокий суд Лондона признал план по отправке беженцев в Руанду полностью законным. Более того, уже в марте страны подписали обновленную версию миграционного соглашения, согласно которому нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить убежища у британских властей. Под действие договора подпадают лица, которые незаконно въехали на территорию Великобритании, но не могут быть отправлены в страну происхождения.

Впрочем, все сложилось не так гладко, как планировало британское правительство. Спустя месяц после принятия решения о законности плана по депортации мигрантов в Руанду Высокий суд Лондона позволил его противникам оспорить это решение в Апелляционном суде. Вердикт был вынесен в конце июня — суд признал программу незаконной. Основанием послужило непризнание судьями Руанды безопасной страной для отправки туда мигрантов.

Британское правительство сразу же заявило о намерении подавать апелляцию на такое решение. Кабмин уверяет, что Руанда — безопасная страна, и напоминает, что с этим согласился и Высокий суд Лондона.

"Политика нашего правительства очень простая — сама страна и ее правительство, а не уголовные банды, должны принимать решение, кому приезжать сюда. Мы сделаем все, что необходимо, чтобы это произошло", — написал британский премьер в X (ранее Twitter).

Сунак спасает рейтинги

Несмотря на боевой настрой правительства и стремление реализовать план с Руандой, политики все же признают, что должны рассматривать все существующие варианты.

Остановка нелегальной миграции была одним из пяти обещаний, которые Сунак дал в начале года британцам. Помимо этого, он обещал сократить вдвое уровень инфляции, уменьшить размер госдолга, укрепить экономику и решить острую проблему системы общественного здравоохранения. Но уже летом СМИ часто писали, что правительство не может решить поставленных задач.

Это отразилось на рейтинге премьера: в середине июля Bloomberg со ссылкой на результаты опроса YouGov писало, что уровень популярности Сунака упал до минимума с момента его вступления в должность. Его деятельность не одобряют около 65% из 2 тыс. опрошенных британцев, в то время как одобряют 25%.

Незадолго до этого стало известно, что рейтинг Сунака упал даже среди однопартийцев — до отрицательных значений, составив минус 2,7. Падение было очень сильным, учитывая, что в мае у премьер-министра был комфортный положительный показатель в 21,6.

"Лучшая стратегия правительства по возвращению утраченной поддержки перед следующими выборами — придерживаться пяти обещаний премьер-министра. Жесткий язык не будет ответом. Лучший совет для правительства — говорить меньше, чем оно может сделать, чтобы преподнести приятный сюрприз в следующем году, когда мы приблизимся к выборам", — сказал парламентарий-консерватор Джон Редвуд, слова которого приводит The Guardian.

Лидия Мисник