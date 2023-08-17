В Гане заявили, что успешный переворот в Нигере поставил бы под угрозу все страны ECOWAS

Как отметил министр обороны Ганы Доминик Нитивул, мятежники в Нигере "сопротивляются усилиям, прилагаемым для разрешения кризиса мирным путем"

ПРЕТОРИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Успешные результаты госпереворота в Нигере поставят под угрозу все государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил министр обороны Ганы Доминик Нитивул в ходе встречи начальников генштабов ВС государств ECOWAS в Аккре.

"Если военный переворот в Нигере увенчается успехом, все страны Западной Африки будут подвержены угрозе", - цитирует его телеканал Al Jazeera.

Нитивул добавил, что мятежники в Нигере "сопротивляются усилиям, прилагаемым для разрешения кризиса мирным путем". По его словам, все страны ECOWAS примут необходимые меры для восстановления конституционного строя в Нигере.

В среду вечером Al Hadath сообщил, что ECOWAS приступило к активации своих сил быстрого реагирования с целью восстановления конституционного порядка в Нигере.