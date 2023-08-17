"Объединенная таиландская нация" заявила о присоединении к правительственной коалиции

В партии сообщили о готовности проголосовать за кандидата Сеттхи Тхависина на пост премьер-министра

БАНГКОК, 17 августа. /ТАСС/. Консервативная партия "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат"), представляющая военные круги, официально объявила о присоединении к правительственной коалиции во главе с партией "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") и поддержке ее кандидата Сеттхи Тхависина на пост премьер-министра Таиланда. Об этом заявил пресс-секретарь политической силы Акарадей Вонгпитакрой.

"Объединенная таиландская нация" ранее заявила, что не будет сотрудничать ни с одной партией, которая заявит о намерении добиться исключения из Уголовного кодекса ст. 112, предусматривающей наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. "Теперь, когда "Пхыа Тхаи" подтвердила, что в ее коалиции нет такой партии, "Объединенная таиландская нация" согласна проголосовать за кандидата от "Пхыа Тхаи", - сказал Вонгпитакрой, слова которого передает телеканал Thai PBS.

Действующий премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча на прошедших 14 мая парламентских выборах выступил кандидатом на пост главы правительства от "Объединенной таиландской нации", основанной в 2021 году. Партия заняла пятое место и получила 36 депутатских мандатов. Прают Чан-Оча 11 июля заявил, что покидает партию и уходит из политики.

Таким образом, коалиция во главе с "Пхыа Тхаи" будет располагать 315 депутатскими мандатами в 500-местной Палате представителей. Наличие в этой коалиции представляющих военные круги "Народной государственной силы" и "Объединенной таиландской нации" должно быть позитивно воспринято в Сенате, который также принимает участие в выборах нового главы правительства вместе с членами нижней палаты Национальной ассамблеи. Большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Незадолго до роспуска совет назначил многих лояльных нынешнему правительству сенаторов, срок полномочий которых ограничен пятью годами.

Выборы премьера

Председатель нижней палаты таиландского парламента Ван Мухамад Нор Матха назначил выборы нового премьера на 22 августа сразу после решения конституционного суда (КС) Таиланда, который единогласно отказался пересмотреть решение 750-местной Национальной ассамблеи о недопущении повторного выдвижения кандидатом в премьер-министры лидера победившей на выборах левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата.

На совместном заседании парламента, прошедшем 13 июля, лидер партии "Движение вперед" не получил достаточной поддержки членов парламента, чтобы занять кресло премьера. КС Таиланда 19 июля принял решение приостановить действие депутатского мандата Лимчароенрата до вынесения решения суда, поскольку тот подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией. Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи тогда же выступили против повторного выдвижения его кандидатуры. Многие парламентарии негативно отнеслись к инициативе "Движения вперед" исключить статью 112 из УК.