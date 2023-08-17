Глава управления по оборудованию Бундесвера выступила за увеличение военного бюджета

По словам Аннетт Леник-Эмден, специальный фонд для модернизации Бундесвера в размере €100 млрд будет полностью связан контрактами в 2024 году

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Аннетт Леник-Эмден выступила за увеличение военного бюджета. Специальный фонд для модернизации Бундесвера в размере €100 млрд, по ее словам, будет полностью связан контрактами в 2024 году.

Министр обороны Борис Писториус и уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль неоднократно указывали на необходимость увеличения военного бюджета. "Я однозначно поддерживаю это требование об увеличении военного бюджета, так как это напрямую повлияет на боеготовность войск", - приводит слова Леник-Эмден агентство DPA.

В то же время она отметила, что контракты на две трети суммы планируется закрыть до конца года, что привело к увеличению заказов. "Закупки - это одна сторона медали, другая сторона - это возможность эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии материалы, произведенные сегодня и в будущем. Для этого, с нашей точки зрения, важно, чтобы политики предусматривали именно это", - подчеркнула Леник-Эмден.

В конце марта текущего года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб, которую подвергли критике за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени. Новой главой ведомства стала бывший заместитель Корб Аннетт Леник-Эмден.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером в €100 млрд, средства из которого будут направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. Как говорила Хёгль, армия ФРГ нуждается в новой технике взамен той, которую отправляют Украине, так как ее поставки создают бреши в материально-технической базе Бундесвера. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил республики пока добиться не удалось.