Чехия передаст свои Ми-24В Украине после получения американских вертолетов

В соответствии с подписанным с США соглашением армия Чехии получит 12 боевых многоцелевых вертолетов производства американской фирмы Bell

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Чешская армия передаст имеющиеся у нее вертолеты российского производства Ми-24В Украине после получения боевых вертолетов UH-1Y Venom и AH-1Z Viper производства американской компании Bell. Об этом сообщил телеканал Т24, ссылаясь на министра обороны Чехии Яну Чернохову.

"Хотя мы с ними [Ми-24В] сегодня символически прощаемся, их история, конечно, не кончается. Конечно, мы найдем, как использовать эти вертолеты. Это все, что я об этом скажу, потому что поставки на Украину принципиально не комментирую", - сказала министр на торжественной церемонии приемки очередного американского вертолета UH-1Y Venom.

Всего в соответствии с подписанным с США соглашением армия Чехии получит 12 боевых многоцелевых вертолетов производства американской фирмы Bell. Их приобретение обошлось чешским вооруженным силам в 17,6 млрд крон (около $793 млн).

Первую партию боевых вертолетов еще советского производства Чехия передала Украине летом 2022 года. Количество переданных тогда машин не уточнялось.

По данным чешских СМИ, на этот раз Украине может быть передано около 15 советских вертолетов.