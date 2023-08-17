В Киеве признали, что к осени не смогут выполнить условия для переговоров о членстве в ЕС

При этом вице-премьер Ольга Стефанишина заверила, что к этому сроку Украина рассчитывает "обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украина не сможет к октябрю полностью выполнить все семь рекомендаций ЕС, которые нужны для запуска переговоров о вступлении в сообщество. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее украинские власти выражали надежду, что до октября смогут выполнить все условия для начала переговорного процесса.

"Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

При этом Стефанишина заверила, что к этому сроку Киев рассчитывает "обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов".

По ее словам, власти Украины надеются, что политическое решение о членстве страны в ЕС все же будет принято и "последней возможностью" для этого станет декабрь.

Стремление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата. Для запуска соответствующего переговорного процесса Киеву необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня Еврокомиссия представила предварительный доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в плане борьбы с коррупцией, а также обещали до октября выполнить оставшиеся пять условий.