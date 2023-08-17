Президент Ирана принял приглашение посетить Саудовскую Аравию

Глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Эбрахим Раиси совершит визит в соответствующее время"

ДУБАЙ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"В ходе недавнего визита моего коллеги его превосходительства [главы МИД Саудовской Аравии] Фейсала бен Фархана [Аль Сауда] его превосходительство передал официальное приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда президенту Ирана господину Эбрахиму Раиси посетить Эр-Рияд", - заявил он на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой по итогам переговоров в Эр-Рияде. Трансляцию вел телеканал Al Arabiya.

По словам Абдоллахияна, Раиси "принял это приглашение и совершит визит в соответствующее время".

Глава МИД Ирана прибыл в Саудовскую Аравию в четверг. Это его первый визит в королевство с 2016 года, когда страны разорвали дипломатические отношения.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом на территории Йемена военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. 10 марта текущего года Тегеран и Эр-Рияд договорились о возобновлении работы дипмиссий.