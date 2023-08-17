Африканский союз призвал Ливию продолжать процесс национального примирения

Председатель Комиссии союза Муса Фак Махамат отметил, что военного решения ливийского кризиса не существует

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Африканский союз (АС) с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в сфере безопасности в Триполи и считает необходимым продолжать усилия по достижению национального примирения в Ливии. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, опубликованном на странице АС в соцсети X (ранее Twitter).

"Махамат настоятельно призывает все стороны, военных, политических и общественных деятелей немедленно положить конец всем боевым действиям. <...> Председатель Комиссии АС напоминает, что военного решения ливийского кризиса не существует, единство, мир, стабильность и международный статус Ливии могут быть восстановлены только мирными средствами", - говорится в заявлении.