Пакистан положительно оценил российское поздравление с Днем независимости

Флаг республики разместили на фасадах зданий на Новом Арбате

ИСЛАМАБАД, 17 августа. /ТАСС/. Исламабад положительно оценил поздравление Москвы по случаю Дня независимости Пакистана в виде размещения государственного флага исламской республики на фасадах зданий на Новом Арбате. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

"Мы приветствуем проявление дружбы, выраженное нашими друзьями из России по случаю празднования Дня независимости Пакистана. Аналогичные чувства выразили друзья Пакистана по всему миру", - сказала она, отметив, что "народ Пакистана ценит такие жесты".

Пакистан был образован 14 августа 1947 года. Ранее своего пакистанского коллегу Арифа Алви с Днем независимости страны поздравил президент России Владимир Путин. Он выразил настрой на дальнейшее наращивание многоплановых российско-пакистанских связей "в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности". В мае Россия и Пакистан отметили 75-летие установления дипломатических отношений.