Берн заявил о намерении укреплять сотрудничество с НАТО для усиления армии

На первом этапе укрепления обороноспособности на усиление армии будет выделено около $14,8 млрд

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Швейцария, имеющая нейтральный статус, намерена развивать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом в военной сфере. На первом этапе укрепления обороноспособности, который продлится до середины 2030-х, на усиление армии будет выделено около 13 млрд франков (около $14,8 млрд), говорится в докладе швейцарского правительства, опубликованном на его сайте.

В документе, озаглавленном "Укреплять возможности обороны", необходимость повышения уровня военного потенциала Швейцарии, не входящей в НАТО и ЕС, мотивируется "ухудшившейся ситуацией в сфере безопасности в Европе в последние годы". В частности, упомянуты события на Украине. "Развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и соседними странами, армия может в большей степени воспользоваться опытом и стандартами других вооруженных сил, укрепить свои оборонные возможности и внести вклад в безопасность в Европе", - считают в Берне.

На первом этапе укрепления обороноспособности страны на эти цели намечено направить "около 13 млрд франков". "Финансировать эти инвестиции позволит решение Федерального совета (правительства) и парламента о постепенном повышении бюджета армии до 1% ВВП", - отмечается в докладе.

Ранее Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.