Премьер Британии высказался за скорейшую встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Официально визит не подтверждался

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался за углубление отношений с Саудовской Аравией, условившись встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом при первой возможности. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Он (Сунак - прим. ТАСС) приветствовал возможность поговорить с наследным принцем и выразил надежду на личное углубление давних связей между Великобританией и Саудовской Аравией по мере того, как [аравийское] королевство осуществляет глубокую социальную и экономическую трансформацию в рамках [стратегического плана] "Видение-2030", - говорится в сообщении канцелярии. - Лидеры обсудили приверженность дальнейшему развитию торговли и инвестиционных отношений, в том числе сотрудничество в области новых передовых технологий и укрепление тесного сотрудничества в области обороны и безопасности. Премьер-министр подтвердил давнюю приверженность Великобритании поддержке безопасности и региональной стабильности Саудовской Аравии".

"Он также подчеркнул конструктивное и позитивное лидерство Саудовской Аравии по Украине после недавних переговоров в Джидде, лидеры согласились с важностью того, чтобы союзники вместе работали над прекращением кровопролития на Украине и поддерживали справедливый и долгосрочный мир. Премьер-министр приветствовал прогресс в конфликте в Йемене, где Великобритания продолжит поддерживать усилия по продлению перемирия и смягчения гуманитарного кризиса", - отмечается в заявлении.

"Премьер-министр и наследный принц заявили, что продолжат тесно сотрудничать для развития сотрудничества между Великобританией и Саудовской Аравией, и надеются на личную встречу при первой же возможности", - отметили в канцелярии.

Возможный визит наследного принца

В ночь на четверг газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит Великобританию этой осенью. Как говорится в статье, этот визит наследного принца станет первым с момента убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре 2018 года. По версии американской разведки, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу.

The Times замечает, что приглашение было сделано на фоне желания Лондона принять участие в масштабной программе Саудовской Аравии по диверсификации своей экономики и уменьшению зависимости от нефти. Газета также пишет о том, что вторая цель - заручиться поддержкой Эр-Рияда в заключении соглашения о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором он играет ведущую роль.

Источник издания сообщил, что визит наследного принца, как ожидается, будет включать в себя встречу с королем Великобритании Карлом III.

Официально визит не подтверждался.