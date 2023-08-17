МО КНР: передача США Киеву кассетных боеприпасов противоречит мнению союзников Вашингтона

В Пекине считают, что их применение спровоцирует гуманитарный кризис

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Передача Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов для их применения в конфликте на Украине противоречит мнению некоторых союзников США. Об этом в ходе посещения воинской части Вооруженных сил Белоруссии в Могилевской области заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.

"Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу отметил, что передача США и применение Украиной кассетных боеприпасов спровоцируют гуманитарный кризис. Это противоречит мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США", - написал на странице в соцсети X (ранее Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.