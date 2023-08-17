Лидер мятежников Нигера встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств

О содержании беседы Абдурахмана Тчиани и Эрмана Имонго не сообщается

РАБАТ, 17 августа. /ТАСС/. Руководитель сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани встретился в Ниамее с министром иностранных дел Габона Эрманом Имонго. Об этом сообщает телеканал RTN.

Имонго прибыл в столицу Нигера в качестве специального посланника президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, который занимает пост председателя Экономического сообщества центральноафриканских государств (ECCAS). Имонго передал Тчиани послание от Ондимбы. О содержании беседы главы НССР с габонским министром не сообщается.

На этой неделе Имонго также в качестве специального посланника президента Габона посетил Абуджу и встретился с президентом Нигерии, действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Болой Тинубу. Глава габонского МИД отметил роль ECOWAS и президента Тинубу в принятии мер по восстановлению демократии в Нигере, добавив, что "президент Бонго и ECCAS полностью поддерживают все резолюции ECOWAS".

"Президент Бонго следит за вашими усилиями и усилиями других лидеров ECOWAS по ситуации в Нигере. Президент Бонго и ECCAS решительно осуждают переворот в Нигере. Он направил меня сюда, чтобы сказать вам, что он поддерживает ECOWAS и вашу руководящую роль в том, что вы делаете для обеспечения восстановления демократической власти в Нигере", - заявил глава МИД.