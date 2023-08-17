В Сухуме заявили, что Грузия пытается заблокировать диалог Абхазии с партнерами

В республике заявили, что Абхазия активно развивает диалог с разными странами

СУХУМ, 17 августа. /ТАСС/. Грузия, пользуясь поддержкой США, пытается заблокировать диалог Абхазии с международными партнерами. Об этом говорится в заявлении главы МИД Абхазии Инала Ардзинбы, распространенном ведомством.

"Грузия, пользуясь поддержкой США, пытается заблокировать диалог Абхазии с международными партнерами, считают нас оккупированной территорией и транслируют этот образ на мировой арене. Мы им отвечаем - мы родились свободными и будем свободными, наша тысячелетняя государственность будет продолжена", - заявил министр.

Ардзинба отметил, что Абхазия активно развивает диалог со странами постсоветского пространства, Республикой Беларусь, со странами Ближнего Востока, Сирией, ОАЭ, странами Африки и Латинский Америки.

"В преддверии 15-летия признания Россией независимости Абхазии [исполняется 26 августа] МИД проведет встречи с населением в районах республики. Главная цель - рассказать о результатах работы, международной повестке, актуальных аспектах абхазо-российских отношений и растущих амбициях Грузии", - добавил глава МИД.