ФРГ намерена интегрировать Arrow 3 в систему противовоздушной обороны НАТО

Минобороны Израиля ранее сообщило, что Вашингтон одобрил поставку из Израиля германским военным израильской системы ПРО Arrow 3

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Германия хотела бы интегрировать израильскую систему ПРО Arrow 3, которую закупит для Бундесвера, в систему противовоздушной обороны НАТО в Европе. Об этом заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя решение США одобрить поставку Arrow 3 германской стороне.

"Тем самым для нас открывается возможность запустить процесс покупки системы Arrow 3", - сказал глава Минобороны. По оценке Писториуса, проект имеет важное значение для защиты Германии от баллистических ракет в случае нападения потенциального противника. "Кроме того, мы вносим свой вклад в рамках альянса. Мы хотели бы интегрировать систему в противовоздушную оборону НАТО", - заявил министр.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что Вашингтон одобрил поставку из Израиля германским военным израильской системы ПРО Arrow 3. В оборонном ведомстве отметили, что система Arrow 3 разработана и производится совместно с США, поэтому ее экспорт зависит от одобрения правительства США.

Бюджетный комитет и комитет Бундестага по обороне проголосовали за покупку системы ПРО в июне. Ожидается, что расходы составят чуть менее €4 млрд. Денежные средства будут профинансированы из специального фонда для модернизации Бундесвера размером в €100 млрд, деньги из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений.

В апреле стало известно, что военные ведомства Израиля и Германии совместно с концерном Israel Aerospace Industries (IAI) начали переговоры о подготовке соглашения по закупке германскими военными израильской системы ПРО Arrow 3.