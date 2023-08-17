США расширили санкции против четырех россиян в связи с делом Навального

Как сообщили в Госдепе, санкции вводятся на основании положений американского закона имени Магнитского

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти США внесли в дополнительные санкционные списки четырех граждан РФ, которые, по версии Вашингтона, причастны к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как он уточнил, санкции вводятся в отношении Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева на основании положений американского закона имени Магнитского. Он, по версии Вашингтона, направлен на защиту прав человека в других странах. Миллер называет указанных россиян сотрудниками ФСБ.

Минфин США также заявил о введении санкций в отношении них. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В августе 2021 года власти США уже заявили о внесении в санкционные списки указанных четырех россиян в связи с инцидентом с Навальным. Минфин США тогда заявил, что рестрикции вводятся из-за их связей с ФСБ.