ХАМАС произвело учебный запуск более 50 ракет в сторону Средиземного моря

По данным телеканала Al Mayadeen, в том числе были испытаны ракеты типа "Аяш" с дальностью полета 250 км

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС провело испытание ракет большой дальности. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в сторону Средиземного моря было выпущено более 50 ракет.

По данным канала, в том числе были испытаны ракеты типа "Аяш" с дальностью полета 250 км.

В настоящее время ракетные обстрелы являются одним из главных инструментов вооруженных палестинских группировок в противостоянии израильтянам. Боевое крыло ХАМАС уделяет большое внимание наращиванию ракетного потенциала, занимается пополнением арсенала и время от времени проводит испытания.