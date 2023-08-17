17 августа, 15:14

ХАМАС произвело учебный запуск более 50 ракет в сторону Средиземного моря

По данным телеканала Al Mayadeen, в том числе были испытаны ракеты типа "Аяш" с дальностью полета 250 км

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС провело испытание ракет большой дальности. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в сторону Средиземного моря было выпущено более 50 ракет.

По данным канала, в том числе были испытаны ракеты типа "Аяш" с дальностью полета 250 км.

В настоящее время ракетные обстрелы являются одним из главных инструментов вооруженных палестинских группировок в противостоянии израильтянам. Боевое крыло ХАМАС уделяет большое внимание наращиванию ракетного потенциала, занимается пополнением арсенала и время от времени проводит испытания. 

Теги:
Палестина
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