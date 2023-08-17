Китай выступил против обсуждения в СБ ООН ситуации с правами человека в КНДР

Это неконструктивно и безответственно, поскольку ведет лишь к росту напряженности на Корейском полуострове, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Китай считает, что площадка Совета Безопасности ООН не подходит для обсуждения ситуации с правами человека в КНДР. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации по правам человека в КНДР.

"Китай выступает против обсуждения на площадке Совета Безопасности темы прав человека. В соответствии с Уставом ООН основная ответственность Совета заключается в поддержании международного мира и безопасности, а не в том, чтобы обсуждать вопросы прав человека. Правочеловеческие вопросы не являются угрозой миру и безопасности, в частности в КНДР", - сказал он.

Обсуждение ситуации с правами человека в КНДР на площадке Совета Безопасности ООН является неконструктивным и безответственным, поскольку ведет лишь к росту напряженности на Корейском полуострове, заявил Гэн Шуан.

"Положение на Корейском полуострове весьма напряженное, и эта напряженность лишь усугубляется. Всем сторонам необходимо проявлять сдержанность и спокойствие, воздерживаться от провокаций и эскалационной риторики и действий. В это очень сложное и чувствительное время Совету Безопасности следует играть конструктивную роль с точки зрения возобновления переговоров о снижении напряженности. Рассмотрение положения с правами человека в КНДР не только не позволит снизить напряженность, но лишь ее усугубит. Это безответственно и неконструктивно и является злоупотреблением полномочиями Совета", - сказал он.

Заседание Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР проводится по инициативе США.