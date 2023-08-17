Минобороны Японии сообщило о проходе 11 кораблей РФ и КНР между островами Окинава и Мияко

В Токио заявили, что нарушений территориальных вод с их стороны не было

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии зафиксировало совместный проход пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщается на сайте объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны страны.

Отмечается, что эсминцы РФ и КНР шли со стороны островов Огасавара в Тихом океане. В четверг они проследовали между островами Окинава и Мияко в сторону Восточно-Китайского моря. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.

Никаких нарушений территориальных вод с их стороны не было. Для наблюдения за кораблями РФ и КНР Япония направила несколько эсминцев типа "Асагири" и патрульный самолет P-3C.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай требует от Японии прекратить принимать бесполезные меры, которые создают препятствия для совместного патрулирования китайских и российских вооруженных сил в регионе. Он подчеркнул, что при осуществлении совместного патрулирования КНР и Россия строго соблюдают нормы международного права.

В июне ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили шестое с 2019 года совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. В июле РФ и КНР провели учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран преодолел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски.