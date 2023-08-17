В Лондоне граждан Болгарии снова поместили под стражу по делу о шпионаже в пользу России

Орлина Русева, Бизера Джамбазова и Катрин Иванову ранее отпустили под залог

СОФИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Три гражданина Болгарии, обвиненные в шпионаже в пользу России и ранее отпущенные под залог, арестованы и находятся в тюрьме. Об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на посла Болгарии в Лондоне Марина Райкова.

По данным канала, болгарское посольство запросило информацию о соотечественниках, они находятся в трех различных тюрьмах. Других подробностей не приводится.

Ранее британские власти обвинили 45-летнего Орлина Русева, 41-летнего Бизера Джамбазова и 31-летнюю Катрин Иванову, проживавших в Великобритании, в работе на российские спецслужбы. По данным вещательной корпорации Би-би-си, граждане Болгарии были задержаны сотрудниками контртеррористических подразделений полиции Лондона, которые занимаются делами о шпионаже. Задержанным предъявлены обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности, таких стран, как Болгария, Великобритания, Греция, Испания, Италия, Словения, Франция, Хорватия и Чехия. Кроме того, они подозреваются в нарушении закона о государственной тайне. Сообщалось, что подозреваемые были отпущены под залог.