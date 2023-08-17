Президент Аргентины не поедет на саммит БРИКС

Официальный представитель администрации главы государства Габриэла Серрути сообщила, что вместо Альберто Фернандеса, скорее всего, будет присутствовать глава МИД Сантьяго Кафьеро

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, вместо него, скорее всего, будет присутствовать глава МИД Сантьяго Кафьеро. Об этом сообщила официальный представитель администрации главы государства Габриэла Серрути.

"Президент не поедет на саммит БРИКС. Несомненно, участие примет глава МИД или тот, кому будет положено участвовать в соответствии с тем, что там будет обсуждаться", - сказала она на пресс-конференции.

В прошлом году Фернандес подал заявку на присоединение Аргентины к БРИКС. Сейчас в группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.