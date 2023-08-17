Сейм Польши проголосовал за проведение референдума в день парламентских выборов 15 октября

Власти страны хотят вынести на референдум четыре вопроса

ТАСС, 17 августа. Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла резолюцию о проведении в республике всенародного референдума совместно с запланированными на 15 октября очередными парламентскими выборами. Заседание транслировалось на сайте парламента.

По итогам состоявшегося голосования за референдум выступили 234 депутата, против были 210 парламентариев, семеро воздержались.

Власти Польши хотят вынести на референдум четыре вопроса: "Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?", "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе восстановление пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?", "Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?", "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязываемого европейской бюрократией?".

Референдум будет проведен в те же дни и часы, что и парламентские выборы. Избирателям предложат три бюллетеня: с кандидатами в Сейм, Сенат (верхнюю палату парламента) и с вопросами референдума. Граждане Польши имеют право взять все бюллетени, а также только один или два.

Как предупредили в польском Избиркоме, одновременное проведение выборов и референдума с большой долей вероятности продлит сроки подсчета результатов. Большое значение при таком двойном голосовании будет играть явка: если на выборах этот показатель не сильно важен, то референдум будет считаться состоявшимся только в случае участия более 50% избирателей.