17 августа, 16:06,
обновлено 17 августа, 16:23
Военная операция на Украине

Лукашенко считает, что переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий

По словам президента Белоруссии, "это классика любой дипломатии"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Любые возможные переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

"Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю. Сесть за стол переговоров и обсуждать все - и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Все там надо обсуждать. Садимся, вырабатываем повестку дня", - сказал он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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