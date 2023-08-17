Лукашенко считает, что переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий

По словам президента Белоруссии, "это классика любой дипломатии"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Любые возможные переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

"Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю. Сесть за стол переговоров и обсуждать все - и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Все там надо обсуждать. Садимся, вырабатываем повестку дня", - сказал он.