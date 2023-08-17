Лукашенко: отдельные части ВС РФ в начале СВО пересекали границу Украины из Белоруссии

Президент Белоруссии посоветовал спросить у украинского лидера, почему российские войска пересекли границу Белоруссии и Украины в районе Чернобыльского региона

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Отдельные части Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с территории Белоруссии.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. <...> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона - это спросите у [президента Украины Владимира] Зеленского", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.