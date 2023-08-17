17 августа, 16:14,
обновлено 17 августа, 16:33

Лукашенко: Путин никогда не настаивал, чтобы Белоруссия признала Крым и Абхазию

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда не наставил, чтобы Минск признал Крым или Абхазию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию, прочее, как меня упрекали. Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения. <...> Это бы ничего не изменило и ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. <...> Мы этого не скрывали. Просто, с точки зрения практической в этом не было необходимости", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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