Лукашенко: Путин никогда не настаивал, чтобы Белоруссия признала Крым и Абхазию

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда не наставил, чтобы Минск признал Крым или Абхазию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию, прочее, как меня упрекали. Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения. <...> Это бы ничего не изменило и ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. <...> Мы этого не скрывали. Просто, с точки зрения практической в этом не было необходимости", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.