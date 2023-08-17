17 августа, 16:16,
обновлено 17 августа, 16:35

Лукашенко: Минск мгновенно ответит, если страны Прибалтики или Польша проявят агрессию

По словам белорусского президента, ответ будет "всем тем", что у республики есть

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белоруссия даст мгновенный ответ, если Украина, прибалтийские страны или Польша осуществят агрессию против нее. Об это заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее канале в YouTube.

"Угроза может быть одна: агрессия против нашей страны. Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЭстонияЛатвияЛитваПольша
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