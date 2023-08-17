17 августа, 16:17,
обновлено 17 августа, 16:36
Военная операция на Украине

Лукашенко считает, что цели СВО уже выполнены

По словам президента Белоруссии, будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной по отношению к РФ, как раньше

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Цели специальной военной операции выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной по отношению к РФ, как раньше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Лукашенко спросили, говорил ли ему президент РФ Владимир Путин, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными для России цели СВО. "Мы в таком духе с ним не обсуждали тему, - ответил белорусский президент. - Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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