Лукашенко считает, что отношения между РФ и Украиной в будущем можно наладить

Но над этим нужно серьезно работать, заявил белорусский лидер

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Отношения между РФ и Украиной в будущем можно наладить, но над этим нужно серьезно работать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещенном на ее YouTube-канале.

"Я всегда привожу пример: а вы помните, что творили фашисты на наших территориях, те же бандеровцы - Хатынь и так далее? Но зарубцевались раны. Советский Союз имел хорошие отношения с Германией. После распада Советского Союза и Украина, и Беларусь выстроили отношения с Германией. Почему мы сейчас не выстроим? Выстроим, но к этому надо идти. Если мы будем говорить, но идти к этому не будем, вряд ли мы что-то сделаем. И первый шаг - сесть за стол переговоров," - сказал президент Белоруссии.