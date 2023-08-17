Нетаньяху и Гарибашвили обсудили укрепление экономических связей Израиля и Грузии

Израильский премьер отметил, что Грузию и Израиль "связывают теплые отношения, начавшиеся около 2,6 тыс. лет назад с еврейской общины в Грузии"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем офисе в Тель-Авиве грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили, прибывшего в еврейское государство с визитом. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

По ее информации, главы правительств двух стран обсуждали "укрепление сотрудничества в сферах экономики, туризма, медицины, безопасности, искусственного интеллекта и других областях".

В ходе встречи Нетаньяху отметил, что Грузию и Израиль "связывают теплые отношения, начавшиеся около 2,6 тыс. лет назад с еврейской общины в Грузии". "В Израиле много евреев, приехавших из Грузии, которые являются живым мостом между нашими странами. У меня была возможность посетить Грузию. Знаю, что мы сможем продвигать наши отношения и вывести их на новый уровень. Рад возможности сделать это в ходе вашего визита", - отметил израильский премьер, высказывания которого распространила канцелярия.

Кроме того, Нетаньяху принял приглашение Гарибашвили посетить Грузию с ответным визитом, добавили в канцелярии.