17 августа, 16:20,
обновлено 17 августа, 16:46
Военная операция на Украине

Лукашенко не исключил вовлечение Белоруссии в переговорный процесс по Украине

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что Минск будет вовлечен в переговорный процесс по мирному урегулированию на Украине.

"Мы граничим с Украиной, мы фактически "соагрессоры", как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь - на каком уровне, это не обсуждается сегодня - обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Белорусский президент добавил, что это принесет только положительный эффект. "Поэтому вполне возможно", - заключил он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаВоенная операция на Украине
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