Лукашенко не исключил вовлечение Белоруссии в переговорный процесс по Украине

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что Минск будет вовлечен в переговорный процесс по мирному урегулированию на Украине.

"Мы граничим с Украиной, мы фактически "соагрессоры", как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь - на каком уровне, это не обсуждается сегодня - обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Белорусский президент добавил, что это принесет только положительный эффект. "Поэтому вполне возможно", - заключил он.