Власти Нарвы отказались переименовывать улицы, носящие имена бойцов Красной армии

Согласно плану эстонских центральных властей, спорные улицы должны получить новые имена 1 сентября

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Власти Нарвы отказались переименовывать несколько городских улиц, носящих имена бойцов Красной армии. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Нарвское горсобрание поддержало решение о сохранении названий четырех улиц, носящих имена красноармейцев", - говорится в сообщении.

Как отмечает портал, в этой ситуации министр по делам регионов Мадис Каллас, вероятно, своим решением переименует спорные улицы.

Адресованный муниципалитету текст постановления Каллас подписал 4 августа. До 21 августа включительно предусмотрены проведение согласований и обмен мнениями. Согласно плану центральных властей, улицы должны получить новые имена 1 сентября.

Русские составляют более 80% населения Нарвы.