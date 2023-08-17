Лукашенко считает, что на новых выборах президента на Украине победит кто-то из военных

По словам президента Белоруссии, "многие люди начинают реально давать оценку" нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если на Украине состоятся президентские выборы, то победу на них одержит не нынешний глава государства Владимир Зеленский, а кто-то из военных.

"Скажу вам: если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных [победит]. [Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл] Буданов там или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он [не Зеленский]", - сказал Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

По его словам, "многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому". "Поэтому он и мечется. Назначать выборы, когда они у вас там, через год-два будут, или, пользуясь военным положением, отсрочить их", - сказал президент.

Лукашенко напомнил, что на Украине погибают люди. "Украина теряет практически все. Украине это не надо", - отметил белорусский лидер. "Украине нет. Зеленскому?" - задала уточняющий вопрос журналистка.

"Да, вы правильно подчеркиваете. Украина - это не Зеленский, а Зеленский - это не Украина. Ну слушайте, он - "герой". Он в маечке разъезжает по всему миру с трезубцем и демонстрирует свой героизм, а они умеют подхваливать на Западе", - сказал Лукашенко.

По его словам, украинцы в конечном итоге разберутся в ситуации. "Поэтому начинает народ трезветь в Украине, и все больше требуют, и те, кто сбежал, миллионы человек: "Мы хотим домой вернуться. Почему идет война?" - считает президент. Он отметил, что и украинские олигархи хотят миллиарды свои сохранить, а война не дает.