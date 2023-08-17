Лукашенко заявил, что пока не думал о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах

По словам белорусского президента, сейчас перед ним стоят более актуальные задачи

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не задумывался, станет ли выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, так как сейчас перед ним стоят более актуальные задачи.

"Я не принял никаких решений. <...> У меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение - я приму. Но сейчас надо выстоять, выдержать, не вляпаться в какую-нибудь историю. Надо провести свой народ по тонкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это главное", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

Лукашенко добавил, что его задача - помочь белорусам определить свое будущее. "Народ определился, тогда вам за это и отвечать. Я буду убеждать, я буду рассказывать. <...> Я должен обеспечить все необходимое, чтобы народ сам принял решение, получив информацию", - пояснил Лукашенко.

В Белоруссии на 25 февраля 2024 года запланировано проведение первого в истории страны единого дня голосования на парламентских и местных выборах. Выборы президента должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Ранее Лукашенко отмечал, что Минск готовится противостоять попыткам спонсируемой Западом зарубежной оппозиции вооруженным путем дестабилизировать ситуацию в стране в ходе электоральных кампаний 2024-2025 годов.

Предыдущие президентские выборы прошли в Белоруссии в 2020 году. Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года, тогда в шестой раз был избран главой государства, набрав 80,10% голосов. После выборов в стране начались акции протеста, которые переходили в беспорядки и столкновения с полицией. Власти Белоруссии неоднократно подчеркивали, что эти протесты финансировались и направлялись из-за рубежа.