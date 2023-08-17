17 августа, 17:42
Военная операция на Украине

Болтон считает, что в США и ЕС многие готовы поддержать прекращение огня на Украине

По словам бывшего помощника Дональда Трампа, по мере приближения президентских выборов в США внимание американцев будет все больше сосредоточено на внутренних проблемах, а не на внешней политике

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Отсутствие прогресса в украинском наступлении может привести к обсуждению уже до конца года возможного прекращения огня, что готовы поддержать многие в США и Европе. Такое мнение выразил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на мероприятии Ассоциации иностранной прессы в Нью-Йорке.

"Я беспокоюсь, что если не произойдет каких-либо изменений в военном балансе в сентябре-октябре, в начале осени, то Москва может сказать, что война продолжается уже достаточно долго, 18 месяцев, давайте установим режим прекращения огня и перевернем страницу. И в Европе, и в США найдется много людей, которые скажут, что это отличная идея", - сказал он.

Болтон отметил, что по мере приближения президентских выборов 2024 года в США внимание американцев будет все больше сосредоточено на внутренних проблемах, а не на внешней политике. "Это период потенциальной уязвимости для США", - добавил он.

Болтон при этом выступил за то, чтобы США продолжали поддержку Украины.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаСШАБолтон, ДжонВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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