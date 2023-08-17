Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв

По словам белорусского лидера, по этой причине Россия проводила точечную операцию

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Украина была неспособна вести битву за Киев, когда вокруг находились российские войска, однако РФ не стала штурмовать город из-за потенциально огромного количества жертв. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас с [президентом РФ Владимиром] Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

По словам белорусского лидера, по этой причине Россия проводила точечную операцию. "Потом, не буду говорить о причинах, вы, наверно, знаете, войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой [президент Украины Владимир] Зеленский там не отражал - у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать," - пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Зеленский по этой причине принял решение раздавать оружие в городе гражданскому населению. "Там не было войск, чтобы защитить с севера Киев, - пояснил Лукашенко. - Пусть [Зеленский] скажет [спасибо] евреям и католикам, скорее всего, гарантировали, что если Путин не будет брать Киев, все будет нормально. <...> Никто там уже не защищал Киев".