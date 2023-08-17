Лукашенко заявил, что контакты РФ и Украины происходят по линии спецслужб

По словам белорусского лидера, речь идет в том числе о военных спецслужбах

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Украинско-российские контакты происходят по линии спецслужб, в том числе и военных. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

"Знаем, что по линии специальных органов, спецслужб, в том числе и военных, с россиянами ведутся эти переговоры Украины. И доводятся позиции: России - Украины, Украине - России. Контакты с нами и контакты с ними, с Россией, у украинцев есть", - сказал белорусский президент.