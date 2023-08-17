Франция координирует действия с США по ситуации в Нигере

Париж намерен придерживаться заключенных с прежней властью соглашений относительно своего военного контингента в стране

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Франция координирует усилия с США по событиям в Нигере и намерена придерживаться заключенных с прежней властью соглашений относительно своего военного контингента в стране. Об этом заявило в четверг министерство иностранных дел Франции на электронном брифинге для СМИ.

"Мы тесно координируем наши действия с американскими партнерами, с которыми мы разделяем стремление добиться возвращения к конституционному и демократическому порядку в Нигере", - так на набережной Орсе ответили на просьбу прокомментировать дипломатические шаги Вашингтона в Нигере, в частности визит и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер и отреагировать назначение нового посла в этой стране. Причем за комментариями по новому послу в Париже журналистам предложили обратиться к американской стороне.

"Что касается нашего военного присутствия в Нигере, то оно основано на соглашениях, подписанных с законными властями страны, которые являются единственными, кого мы признаем, и позволили стране добиться хороших результатов в борьбе с вооруженными террористическими группировками", - говорится в ответе внешнеполитического ведомства на вопрос о будущем французских военных баз в Нигере.

14 августа газета Le Figaro сообщила, что итоги визита и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер и ее контакты с путчистами вызвали недовольство властей Франции. По данным газеты, в то время как Париж поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников в Нигере, Вашингтон, отмечает Le Figaro, устами госсекретаря Энтони Блинкена поспешил выступить за мирное решение по Нигеру и постепенно перестал требовать восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума на посту, сосредоточившись на его освобождении и условиях его содержания.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее. Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS. Однако парламент организации не может согласовать единую позицию по поводу ввода войск в Нигер.