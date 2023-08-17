Лукашенко заявил, что Россия недооценила ситуацию в начале СВО

По словам президента Белоруссии, "ошибка военных, наверное, была в том, что они рассчитывали, что Украина не будет воевать и не будет вот этих потерь и такой войны"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Россия, скорее всего, недооценила ситуацию в начале специальной военной операции (СВО), когда рассчитывала, что Украина не будет воевать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это (встречать с цветами - прим. ТАСС), опять же, образное выражение. Да, в этом была, скорее всего, недооценка ситуации," - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

Лукашенко добавил, что "ошибка военных, наверное, была в том, что они рассчитывали, что Украина не будет воевать и не будет вот этих потерь и такой войны". По его словам, "в России на это, скорее всего, в таком объеме не рассчитывали".

Комментируя слова журналистки о том, что к такой ситуации привели действия украинских политиков, дезинформировавших Путина, белорусский лидер отметил, что "кто-то считал не заходить [на Украину], кто-то подталкивал заходить и прочее, но чтобы на основе вот этого нашептывания было принято решение - это просто смех". "Для такой страны, как Россия, вопросы эти хоть и быстро решались в Генеральном штабе российской армии, там все сопоставляли - кто-то шептал одно, кто-то другое - и принимались решения. Но чтобы кто-то нашептал и было принято решение, ну это те могут рассуждать, кто не знает, как это работает и как принимаются решения", - пояснил Лукашенко.