Лукашенко: Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать

По словам президента Белоруссии, сейчас "поляки руки потирают, подталкиваемые американцами"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Запад уже начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать в сложившейся ситуации. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещенном на ее YouTube-канале.

"Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо <...> действовать еще, исходя из реалий. Но действовать в интересах вот этой огромной красивой территории, - сказал Лукашенко. - Запад уже начинает понимать, что ничего не будет. Даже с помощью Запада Украина не сможет выдержать".

По словам президента, сейчас "поляки руки потирают, подталкиваемые американцами". "У вас останется клочок [земли], если останется. Вот что с вами будет. И государства, как Украины, нашего с вами государства, не будет", - продолжал Лукашенко. По его мнению, такой сценарий возможен, если Киев не остановится. "Если сейчас вы не сядете за стол переговоров. Россия предлагает это. Вы не хотите. Не хотите - не надо", - сказал Лукашенко.

Президент убежден, что изначально существовал шанс не допустить военных действий на Украине, но он не был использован, а пришедший к власти неопытный президент Владимир Зеленский не справился с ситуацией. "У [предыдущего президента Украины Петра] Порошенко был шанс все повернуть. У Зеленского в том числе. Ты новый человек, ты ни при чем. Что-то случилось - ну давай, сядь, подумай, как лучше для своего государства, для своего народа. Ну чего ты сейчас эту войну ведешь?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

"Россия ответственна за все. И за развал Советского Союза, когда там драчка происходила на личностном уровне в том числе, - добавил президент. - Россия была основным государством, которое склеивало, держало, отвечало - правопреемница Советского Союза. Конечно, и Россия виновата. Все мы виноваты. И Россия, и Беларусь, и Украина, и так далее".