Лукашенко: в случае нападения Украины на Белоруссию никаких предупреждений не будет

По словам президента Белоруссии, ответ будет решительным

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. В случае нападения Украины на Белоруссию никакие предупреждения о "красных линиях" не последуют, ответ будет решительным. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если только [с территории Украины] против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания. <...> Как только агрессия против нас, мы <...> ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. <...> У нас кое-что есть и кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что, если вы перейдете красные линии, мы по центрам принятия решений нанесем удары. Это будет сделано без предупреждения. Поэтому вы нас не трогайте ", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.