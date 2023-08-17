Лукашенко заявил, что Путина сейчас "никто никуда не свергнет"

Президент Белоруссии назвал полной чепухой тезис о том, что мятеж вагнеровцев якобы ослабил российского лидера Владимира Путина

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что российского лидера Владимира Путина никто не сможет свергнуть.

"Ну, пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещенном на ее YouTube-канале, комментируя обозначенный журналисткой популярный на Украине миф, что СВО закончится, когда у РФ будет другой лидер.

Что касается недавнего мятежа вагнеровцев в России, Лукашенко заявил, что его итог состоит в том, что больше "этих мятежей в обозримом будущем не будет".

Комментируя тезис, что мятеж якобы ослабил Путина, Лукашенко отметил, что это полная чепуха. "Последнее время многому научило всех, в том числе и Путина. Это уже не тот человек. Он уже мудрее и хитрее. А если кто-то думает, что мятеж [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина Путина ослабил, - чепуха полная. Это наши противники должны знать", - заявил он.