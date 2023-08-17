Полянский заявил, что США и их союзники создают угрозу миру на Корейском полуострове

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН, США, Япония и Республика Корея в рамках концепции расширенного сдерживания продолжают усиливать военную активность в регионе

ООН, 17 августа. /ТАСС/. США, продвигая тему прав человека в КНДР, пытаются отвлечь внимание от своих безрассудных эскалационных действий в регионе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Очевидно, что созыв сегодняшнего заседания - не более чем циничная и лицемерная попытка США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку, нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе. Именно они создают реальную угрозу международному миру и безопасности", - отметил дипломат.

"Нет нужды в очередной раз подробно описывать, о чем именно идет речь. Всем прекрасно известно, что США, Япония и Республика Корея в рамках проповедуемой ими концепции так называемого расширенного сдерживания продолжают усиливать свою военную активность в регионе. Одна из основных тенденций - все более масштабный характер проводимых в нем учений и наращивание взаимодействия в военной сфере. За последнее время мир стал свидетелем и появления у Корейского полуострова американской атомной подводной лодки, и американо-южнокорейских воздушных маневров с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков США. Не следует забывать и о проектах перемещения в регион части военной инфраструктуры НАТО", - сказал Полянский.

Первый зампостпреда России обратил внимание на "опасные сигналы о планах Японии и Республики Корея по наращиванию взаимодействия с США в ядерной сфере вплоть до возможного размещения на их территории американского ядерного оружия, а также разработки собственного". "Россия последовательно выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Опасные действия и заявления напрямую противоречат задаче снижения напряженности вокруг полуострова и поиска путей политико-дипломатического урегулирования ситуации, зафиксированной в профильных резолюциях Совета Безопасности", - подчеркнул Полянский.