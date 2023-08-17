Залужный вновь обсудил с Милли потребности ВСУ в оружии, боеприпасах и средствах ПВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также рассказал об оперативной обстановке на фронте

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли обстановку в зоне боевых действий и потребности Киева в поставках вооружения.

"В рамках постоянного диалога с партнерами провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, противовоздушной обороны, системах радиоэлектронной борьбы", - написал он в Telegram-канале.

Накануне Залужный провел переговоры с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином, в ходе которых обсуждались аналогичные вопросы.

Предыдущий раз телефонный разговор с Милли состоялся у главнокомандующего ВСУ 7 августа. В ходе него Залужный проинформировал американского генерала о тяжелых боях на линии соприкосновения, также стороны обсудили нужды ВСУ.