Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в связи с досмотром судна в Черном море

Как заявили в Анкаре, "после предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив"

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза "Шюкрю Окан". Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море", - говорится в сообщении.