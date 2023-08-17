17 августа, 17:59,
обновлено 17 августа, 18:17

Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в связи с досмотром судна в Черном море

AP Photo/ Khalil Hamra
© AP Photo/ Khalil Hamra

Как заявили в Анкаре, "после предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив"

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза "Шюкрю Окан". Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море", - говорится в сообщении. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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