Пентагон нацелен на создание многоуровневой системы защиты от гиперзвуковых ракет

Как заявили в ведомстве, гиперзвуковые ракеты "бросают вызов" обычным методам защиты

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Военные США относят к числу своих основных задач совершенствование систем фиксирования гиперзвуковых ракет, а также создание многоуровневой системы защиты от них. Об этом заявила исполнительный директор Агентства по противоракетной обороне Министерства обороны США Лора Десимон.

"Мы видели, что некоторые из наших соперников проводили испытания с целью разработки этого нового типа ракет - гиперзвуковых ракет. Это важно, поскольку меняет некоторые из ключевых параметров возможной защиты", - сказала она в интервью, которое транслировалось на сайте американского еженедельника Defense News.

"Гиперзвуковые ракеты бросают вызов нашим обычным методам защиты. Сейчас очень важны разработка нами систем для распознавания гиперзвуковых ракет и выстраивание многоуровневой обороны для их поражения", - подчеркнула Десимон.

На сайте Defense News также транслировали интервью Дженнифер Хаббард, которая отвечает в американской корпорации Raytheon за разработку систем противоракетной обороны. Она отметила, что имеющиеся сейчас у США средства в основном предназначены для поражения гиперзвуковых ракет "на стадии подлета к цели". "Но противодействие на последней стадии не является идеальным, поскольку это последняя возможность нейтрализовать угрозу", - констатировала Хаббард. Она подчеркнула, что более перспективным является подход, при котором поражение гиперзвуковых ракет пытаются осуществить "в фазе полета".

Заместитель главы Пентагона Хайди Шу, отвечающая за вопросы, касающиеся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в январе 2022 года на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) подчеркнула, что Министерство обороны США считает одной из приоритетных задач разработку гиперзвуковых вооружений. Она тогда отказалась раскрыть, отвечая на вопрос ТАСС, информацию о том, пытаются ли США также создать средства борьбы с гиперзвуковыми вооружениями.